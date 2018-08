Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ging es für die BMW-Aktie nach unten, dies könnte neben den Zahlen aber auch an dem sich verschärfenden Handelsstreit zwischen China und den USA liegen. Donald Trump prüft nämlich deutlich höhere Zölle gegen das Land. Aktuell werden Importe mit Zöllen in Höhe von 10 % belegt, diese könnten in Zukunft auf 25 % ansteigen.

Aktuelles zur Aktie: Sind Investitionen wirklich schlecht?

Es dürfte die Investoren kaum verwundert haben, dass der Autobauer ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...