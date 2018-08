Frankfurt am Main (ots) -



Die Threon GmbH als führendes Unternehmen im Segment Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement, gibt die erfolgreiche Implementierung einer volldigitalisierten Lernlösung bei der Bertelsmann University bekannt.



Mit den Bertelsmann University-Verantwortlichen, Dennis Formann (Vice President) und Hanna Bensch (Projektleiterin) haben die Projektinitiatoren Karin Beck-Sprotte (Threon GmbH) und Claudia Geier (Integrata AG) eine Methode erarbeitet, mit der der komplexe Lernprozess effizient und effektiv gestaltet werden kann. Lernende erwerben, einzeln oder in Gruppen, zielgerichtet das erforderliche Wissen für ihre Expertise, um es in realen Prüfungssituationen sowie im Berufsalltag anwenden zu können.



Im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses des Bertelsmann-Konzerns, reiften bereits Anfang 2017 Pläne bei der Bertelsmann University, auch die Vorbereitung für Projektmanagement- Zertifizierungen online für Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter anzubieten. Als geeignete Plattform stellte sich dabei die Lernlösung PMTalk® heraus, auf der seit April 2018 digitale Lernpfade für Themen wie PMI®, CAPM®, Prince2®, ITIL® und Scrum verfügbar sind.



PMTalk® wird als volldigitalisierte Lernlösung eingesetzt, die einerseits dazu dient, sich im Rahmen von erstmaligen Zertifizierungen sowie Re-Zertifizierungen in den oben genannten Themenfeldern weiterzubilden. Andererseits fördert sie die Zusammenarbeit und den Expertenaustausch innerhalb der Fachcommunity. Besonders an den Online-Kursen ist, dass sie auf kollaboratives Lernen ausgerichtet sind. So stehen den Lernenden zum Beispiel zertifizierte Trainer als Lernbegleiter zur Verfügung, die Ihnen in Echtzeit Rückmeldungen zu Prüfungsfragen und Ergebnissen geben. Ergänzt wird das interaktive Angebot durch eine eigene Projektmanagement-Community, die einen Austausch der Teilnehmer untereinander ermöglicht. Die Lernpfade der einzelnen Kurse setzen sich dabei aus abwechslungsreichen Elementen wie Videos, Aufgaben und Prüfungsfragen zusammen. Ihre Inhalte sind validiert und entsprechen höchsten qualitativen Ansprüchen. Als Online-Plattform steht PMTalk® den Lernenden rund um die Uhr zur Verfügung, wodurch sie nicht nur ihre Lernzeit, sondern auch ihren Lernort und die Lerngeschwindigkeit selbst bestimmen können.



Die Entwicklung von innovativen Lernformen und digitales Lernen ermöglichen eine neue Bertelsmann-Lernkultur, die sich durch Qualität und Flexibilität auszeichnet. Mit dem neuen Lernangebot hat die Bertelsmann University eine gute Grundlage im Bereich Projektmanagement für die zukünftige, digitale Lerninfrastruktur des Konzerns gelegt.



Als Unternehmen der Threon Group ist die Threon GmbH, einer der führenden europäischen Beratungs- und Schulungsanbieter für Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Das Unternehmen besteht seit mehr als 15 Jahren und ist in Deutschland für Beratung, Bildung und Softwareentwicklung für seine Kunden tätig. Das Dienstleistungsportfolio der Threon Academy deckt alle relevanten Qualifizierungsmaßnahmen im Hinblick auf professionelles Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement ab und umfasst klassische sowie innovative digitale Lern- und Beratungslösungen. Mehr als 100 Berater, Trainer und Coaches helfen umfassend bei der Umsetzung zielführender Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Die Threon GmbH ist als deutsche Niederlassung der Threon Group das Kompetenzcenter für digitale Lernlösungen innerhalb der Threon Group. Die Threon GmbH ist als strategischer Allianzpartner der Integrata AG für die Themenfelder Projekt,- Programm- und Portfoliomanagement im deutschen Markt seit Jahren erfolgreich und von zahlreichen namhaften Kunden anerkannt.



