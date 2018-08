Berlin (ots) - 326 junge Menschen - und damit 7,6 Prozent mehr als im Vorjahr - beginnen im August beziehungsweise im September 2018 ihre Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten, kurz "SoFa" genannt.



"Damit wir unsere Versicherten in einem immer komplizieren gewordenen System der deutschen Sozialversicherung auch künftig serviceorientiert und fachkundig betreuen können, setzen wir auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sozialversicherungsfachangestellte haben einen Beruf mit Zukunft und vielseitige Chancen auf dem stetig wachsenden Gesundheitsmarkt", so Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.



Die notwendigen Kompetenzen eines "SoFa's" werden sich in diesem Sinne verändern und von der BKK Akademie weiterentwickelt. Bereits heute sind die Ausbildungsmodelle der vergangenen Jahre kritisch überprüft worden und dem sich veränderten Berufsalltag in den Betriebskrankenkassen angepasst. In den nächsten Jahren stehen alle Bildungsangebote der BKK Akademie konsequent im Zeichen der Digitalisierung.



306 der 326 neuen Auszubildenden wurden für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten eingestellt, darunter 163 Azubis mit Berufsschulpflicht. Weitere 143 müssen die Schulbank nicht mehr drücken, weil sie nach dem Schulrecht des jeweiligen Bundeslandes nicht berufsschulpflichtig sind. 20 BKK Angestellte lassen sich zum "Sofa" umschulen, so dass insgesamt 326 Personen die Qualifizierung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei Betriebskrankenkassen anfangen können.



Über alle drei Ausbildungsjahre hinweg werden derzeit mehr als 1.000 Azubis bei Betriebskrankenkassen ausgebildet.



Nähere Informationen zur Ausbildung zum "SoFa" finden Sie auf unserer Homepage:



http://ots.de/n60adK



Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76 Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehn Millionen Versicherten.



OTS: BKK Dachverband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107789 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107789.rss2



Pressekontakt: BKK Dachverband e.V. Andrea Röder Stellv. Pressesprecherin Tel.: (030) 2700406-302 E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.de