Das Biotechunternehmen Morphosys fasst für seinen wichtigen Antikörper Mor208 einen Zulassungsantrag bei der US-Medikamentenaufsicht FDA "bis Ende 2019" ins Auge. Das sagte Finanzvorstand Jens Holstein am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg anlässlich der Quartalsbilanz. Er zeigte sich in dem Gespräch zuversichtlich, dass das bei Blutkrebs eingesetzte Mittel bereits 2020 auf dem Markt sein könnte.

Mor208 ist derzeit der größte Hoffnungsträger für Morphosys. Es wäre das erste eigene Mittel des TecDax-Unternehmens auf dem Markt. Die FDA hatte dem Mittel bereits den vielversprechenden Status "Therapiedurchbruch" verliehen. Seitdem bereitet sich Morphosys auf die Vermarktung vor./tav/zb

ISIN DE0006632003

