Die erste Jahreshälfte 2018 verlief produktseitig sehr ruhig: Lediglich 14 neue Publikums-AIF starteten in die Platzierung, drei weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Eigenkapitalvolumen dagegen liegt 80 Prozent über dem Vorjahresniveau.Anleger, die ihr Portfolio mit Sachwertbeteiligungen ergänzen möchten, müssen sich weiterhin mit einem recht bescheidenen Angebot an neuen Produkten zufrieden geben. Die Ratingagentur Scope hat sich den Markt genauer angesehen und in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 14 von der BaFin zugelassene Publikums-AIF gezählt. Dies seien zwar drei weniger als in der ersten Jahreshälfte 2017, doch das prospektierte Eigenkapitalvolumen liege dennoch 80 Prozent über dem Vorjahresniveau. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres belief es sich demnach auf rund 630 Millionen Euro - im ersten Halbjahr 2017 lag es über alle 17 AIF bei nur rund 350 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...