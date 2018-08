Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Verluste bis Donnerstagmittag massiv aus. Hintergrund ist der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Es verdichten sich die Hinweise, dass die USA Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Erwägung zieht statt bislang 10 Prozent. Die asiatischen Börsen knickten darauf ein. Der exportlastige DAX verliert 1,7 Prozent auf 12.518 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,3 Prozent auf 3.465 nach unten.

Die Blicke richten sich aber nun gen London. Dort steht die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE) an. Der Euro fällt im Vorfeld auf ein Tagestief von 0,8879 gegen das Pfund. Eine Zinserhöhung auf 0,75 Prozent wird von Analysten fest erwartet. "Die Frage ist nun, wie viele Abweichler es gibt", sagt ein Händler. Sollte die Zinserhöhung einstimmig erfolgen, könnte sich das Pfund weiter stabilisieren. Als ganz unumstritten gilt der mögliche Zinsschritt nicht, vor allem wegen des Brexit.

Siemens blasen die Wechselkurse ins Gesicht - DAX-Verlierer Nummer eins

Daneben macht weiterhin die Berichtssaison die Musik. Aus dem DAX haben Siemens, BMW und Conti ihre Zahlen vorgelegt. Der Gegenwind von der Währungsseite hat den Umsatz von Siemens im vergangenen Geschäfts-Quartal belastet. Auch eine Verbesserung der Industrie-Marge kann den Kurs nicht stützen, er fällt um 5 Prozent. Damit führen Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an.

Auch BMW konnte im zweiten Quartal beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuscht die Margenentwicklung. Der Kurs fällt um 2,1 Prozent und reißt VW (minus 3,5 Prozent) sowie Daimler (minus 2,2 Prozent) mit nach unten. Der Auto-Index im Stoxx fällt um 1,9 Prozent. Noch schwächer im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Minus von 3,1 Prozent. Eine Eskalation im Handelsstreit könnte das Wachstum belasten und die Nachfrage nach Rohstoffen drücken.

Für die Conti-Aktie geht es trotz ordentlicher Zahlen 2,9 Prozent nach unten. Bryan Garnier kann auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Potenzial nach oben identifizieren. Gegen den Trend geht es für Infineon 0,8 Prozent nach oben. Die Aktie wird gestützt von der Nachricht, dass der Chiphersteller eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Alibaba im Cloud-Geschäft startet.

GAM Holding werden weiter abverkauft

Die Aktien von Vermögensverwalter GAM Holding brechen in der Schweiz um weitere 11,2 Prozent ein und haben sich damit seit Mai fast halbiert. Nach der am Dienstag erfolgten Ankündigung der überraschenden Suspendierung von Investment Director Tim Haywood wurde nun zusätzlich angekündigt, den Handel mit Anleihe-Fonds im Absolute-Return-Bereich auszusetzen.

Sehr gut kommen die Zahlen von Anlagenbauer Andritz im Handel in Wien an. Gegen den schwachen Gesamtmarkt in Europa geht es für die Aktien um 4,4 Prozent nach oben. Vor allem die Hausse im Auftragseingang mit über 43 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahrsquartal überrascht positiv. Sehr stark laufe der Bereich Pulp & Paper, heißt es am Markt.

Den Kurssprung von 5,5 Prozent bei Metro führen Händler auf den offensichtlichen Turnaround im Russland-Geschäft zurück. "Das ist eine systematische Neubewertung der Aktie und könnte dauerhaft sein", sagt ein Händler. Bei den Analysten von Jefferies heißt es dazu, aus Russland gebe es ermutigende Zeichen, der Druck auf den Großhandel lasse nach. Für Prosieben geht es nach Zahlen um 2,2 Prozent nach unten.

Hugo Boss geben 6,1 Prozent nach, Delivery Hero 2,3 Prozent. Bei Boss enttäuscht die Entwicklung des freien Cashflow, Delivery Hero hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Im TecDAX fallen Pfeiffer Vacuum um 5,3 Prozent, nachdem der Gewinn die Erwartungen nicht erfüllt und der Chart nun ein technisches Verkaufssignal erzeugt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.466,30 -1,22 -42,93 -1,08 Stoxx-50 3.117,36 -1,02 -32,05 -1,90 DAX 12.521,56 -1,69 -215,49 -3,07 MDAX 26.626,41 -1,01 -270,95 1,62 TecDAX 2.883,54 -0,55 -15,94 14,02 SDAX 12.180,75 -1,04 -128,62 2,47 FTSE 7.556,35 -1,26 -96,56 0,17 CAC 5.456,26 -0,77 -42,10 2,70 Bund-Future 161,42 0,39 1,76 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1622 -0,33% 1,1645 1,1668 -3,3% EUR/JPY 129,60 -0,50% 129,94 130,54 -4,2% EUR/CHF 1,1549 -0,15% 1,1563 1,1582 -1,4% EUR/GBP 0,8885 +0,01% 0,8889 0,8893 -0,1% USD/JPY 111,50 -0,17% 111,58 111,86 -1,0% GBP/USD 1,3081 -0,34% 1,3101 1,3120 -3,2% Bitcoin BTC/USD 7.602,30 +1,0% 7.691,66 7.633,38 -44,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,56 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,45 0,48 0,02 USA 2 Jahre 2,67 2,68 0,77 USA 10 Jahre 2,98 3,01 0,57 Japan 2 Jahre -0,11 -0,09 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,13 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,07 70,46 -0,9% -0,59 +13,5% Brent/ICE 71,94 72,39 -0,6% -0,45 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,41 1.216,03 +0,0% +0,38 -6,6% Silber (Spot) 15,43 15,39 +0,3% +0,04 -8,9% Platin (Spot) 816,40 817,50 -0,1% -1,10 -12,2% Kupfer-Future 2,74 2,74 0% 0 -18,0% ===

August 02, 2018

