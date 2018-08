Was den Wertpapier-Besitz angeht, ist Deutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch geteilt, so ein Analyseergebnis. In den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besitzen in keinem Landkreis mehr als fünf Prozent der Bevölkerung Aktien oder Fonds. Einen so geringen Wertpapierbesitz findet man in den westlichen Bundesländern nur im Saarland. Das ...

