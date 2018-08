Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fast könnte man meinen, in Japan sei Inflation ausgebrochen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Zumindest vermittle dies die Entwicklung der Preise innerhalb des Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (Nikkei/Markit). Tatsächlich hätten sich Rohmaterialien im Juli auf den höchsten Stand seit 88 Monaten verteuert und somit zum stärksten Anstieg bei den Verkaufspreisen seit fast einer Dekade geführt. Da jedoch gleichzeitig der Anstieg neuer Aufträge so schwach ausgefallen sei wie seit Oktober 2016 nicht mehr, dürfte dies etwaige Hoffnungen auf deutlich mehr Inflation relativieren. Unterdessen habe sich der Euro im Rahmen seiner Konsolidierung zwischen 128,40 und 131,40 (132,00) EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) etwas abgeschwächt. (02.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...