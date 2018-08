Wien (www.fondscheck.de) - Weiterer Paukenschlag in der Causa Tim Haywood: GAM hat zum 31. Juli 2018 alle Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilsscheinen an Fonds gestoppt, die eine Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) verfolgen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

