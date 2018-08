Köln (ots) - WDR Moderatorin Bettina Böttinger verlässt im Sommer das Fernsehstudio und begibt sich ab dem 6. August (montags, 22.40 Uhr, WDR Fernsehen) auf eine unterhaltsame Bücherreise. In vier Folgen trifft sie auf Autoren, die im Westen leben und dort die Inspiration für ihre Werke finden. Sie erfährt, was es mit einem Okapi im Westerwald auf sich hat, reist an den Ort, an dem die beliebte Serie "Mord mit Aussicht" entstanden ist und macht eine Zeitreise zurück in die späten 20er-Jahre. In der ersten Folge besucht Bettina Böttinger Deutschlands berühmtesten Förster und Autor des Buches "Das geheime Leben der Bäume": Peter Wohlleben. Mit ihm durchstreift sie den Eifelwald, lernt ein Baumliebespaar kennen, erfährt, wie sich Bäume umeinander kümmern und wie sich der Wald auf den Blutdruck auswirkt. Peter Wohlleben war 20 Jahre lang Forstbeamter, bevor er seine Stelle kündigte, um die Vorstellungen einer ökologischeren Forstwirtschaft umzusetzen. Sein Ziel: mehr Wildnis im Wald und weniger Eingriffe durch den Menschen. Mittlerweile lesen Menschen in der ganzen Welt seine Bücher über den Lebensraum Wald. Mit Bettina Böttinger spricht Wohlleben aber auch über die Schattenseiten. Er erzählt von seinem Burnout und wie er lernen musste, sich vom psychischen Druck zu befreien.



Die Folgen von b.trifft im Überblick (WDR Fernsehen, jeweils 22.40 Uhr):



b.trifft - Peter Wohlleben, 06.08.



b.trifft - Mariana Leky, 13.08.



b.trifft - Marie Reiners, 20.08.



b.trifft - Volker Kutscher (Sendetermin steht noch nicht fest)



