Am 15. und 22. August ab 00.05 Uhr auf WELT und N24 Doku



WELT ermöglicht mit "Die Sci-Fi-Story" einen Einblick in die wichtigsten Themen der Science-Fiction: Roboter, das Universum, Aliens und Zeitreisen. Prominente Schauspieler, Drehbuchautoren und Regisseure präsentieren Filme und Serien zu den vier Themen - von unvergessenen Klassikern wie "Zurück in die Zukunft" bis hin zu Dauerbrennern wie "Doctor Who".



Anhand spannungsreicher Ausschnitte der fiktionalen Klassiker erzählen Filmemacher, wie "Men in Black"-Drehbuchautor Ed Solomon, und Darsteller, wie William Shatner aus "Raumschiff Enterprise", von ihren persönlichen Erfahrungen während der Produktionen. Was hat sie dabei inspiriert? Welche Zukunftsvisionen kreieren die Filme und Serien? Die vierteilige BBC-Reihe zeigt, welche bedeutsamen Fragen die Science-Fiction-Werke aufwerfen und lässt bekannte Cineasten erzählen, was eine überzeugende "Sci-Fi-Story" ausmacht.



"Die Sci-Fi-Story" mit jeweils zwei Folgen am 15. und 22. August 2018 ab 00.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 7 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek



Die Folgen im Überblick:



15. August um 00.05 Uhr Die Sci-Fi-Story: Aufstand der Roboter



15. August um 01.05 Uhr Die Sci-Fi-Story: Unendliche Weiten



22. August um 00.05 Uhr Die Sci-Fi-Story: Angriff der Aliens



22. August um 01.05 Uhr Die Sci-Fi-Story: Zeitreisen



