Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.791,90 -0,67% +2,85% Euro-Stoxx-50 3.469,12 -1,14% -0,99% Stoxx-50 3.123,00 -0,84% -1,73% DAX 12.525,83 -1,66% -3,03% FTSE 7.564,43 -1,16% +0,17% CAC 5.460,53 -0,69% +2,79% Nikkei-225 22.512,53 -1,03% -1,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,39% +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,03 70,46 -0,9% -0,63 +13,5% Brent/ICE 71,85 72,39 -0,7% -0,54 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,44 1.216,03 +0,0% +0,41 -6,6% Silber (Spot) 15,45 15,39 +0,4% +0,06 -8,8% Platin (Spot) 816,70 817,50 -0,1% -0,80 -12,1% Kupfer-Future 2,74 2,74 0% 0 -18,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Vortag hatte die Rally bei Apple in Reaktion auf überzeugende Geschäftszahlen einen größere Ausverkauf an der Wall Street noch verhindert, nun dürfte es deutlicher gen Süden gehen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China nimmt an Schärfe zu, gleichzeitig hält die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungszyklus fest. Doch fürchten Anleger weniger steigende Leitzinsen in den USA, die letztlich ein Spiegelbild einer vor Kraft strotzenden Konjunktur sind, sondern vielmehr die Unwägbarkeiten eines Handelskrieges. Waren es zuvor nur Berichte, ist es nun offiziell: Washington droht Peking damit, mehr als doppelt so hohe Strafzölle auf den Import weiterer chinesischer Waren einzuführen als bislang geplant. Angedacht war ein Zoll in Höhe von 10 Prozent, nun sollen es möglicherweise 25 Prozent werden, mit denen chinesische US-Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar belegt werden sollen. Ein Grund für die härtere Gangart könnte die Abwertung des Renminbi sein.

Tesla schießen vorbörslich um 8,4 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer rutschte im zweiten Quartal zwar tiefer in die Verlustzone, verbrannte aber weniger Geld als befürchtet.

Für T-Mobile US geht es um 0,4 Prozent aufwärts. Der Mobilfunkanbieter hob nach dem besten zweiten Quartal seiner Unternehmensgeschichte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose sowohl für das Kundenwachstum als auch für das bereinigte EBITDA an.

Fitbit übertraf mit ihrem Zweitquartalsergebnis die Erwartungen, während der Ausblick wie erwartet ausfiel. Der Kurs legt um 3,2 Prozent zu.

Übertroffene Erwartungen sorgen bei U.S. Steel für ein Kursplus von 0,5 Prozent. Auch der Gewinnausblick des Stahlherstellers lag über den bisherigen Prognosen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste bis Donnerstagmittag massiv aus. Hintergrund ist der wieder an Schärfe gewinnende Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Blicke richten sich aber nun gen London. Dort steht die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE) an. Der Euro fällt im Vorfeld auf ein Tagestief gegen das Pfund. Eine Zinserhöhung auf 0,75 Prozent wird von Analysten fest erwartet. Als ganz unumstritten gilt der mögliche Zinsschritt nicht, vor allem wegen des Brexits. Der Gegenwind von der Währungsseite hat den Umsatz von Siemens im vergangenen Quartal belastet. Auch eine Verbesserung der Industrie-Marge kann den Kurs nicht stützen, er fällt um 5 Prozent. Auch BMW konnte im zweiten Quartal beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuscht die Margenentwicklung. Der Kurs fällt um 2,1 Prozent und reißt VW (minus 3,5 Prozent) sowie Daimler (minus 2,2 Prozent) mit nach unten. Der Auto-Index im Stoxx fällt um 1,9 Prozent. Noch schwächer im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Minus von 3,1 Prozent. Eine Eskalation im Handelsstreit könnte das Wachstum belasten und die Nachfrage nach Rohstoffen drücken. Für die Conti-Aktie geht es trotz ordentlicher Zahlen 2,9 Prozent nach unten. Bryan Garnier kann auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur wenig Potenzial nach oben identifizieren. Gegen den Trend geht es für Infineon 0,8 Prozent nach oben. Die Aktie wird gestützt von der Nachricht, dass der Chiphersteller eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Alibaba im Cloud-Geschäft startet. GAM brechen in der Schweiz um weitere 11,2 Prozent ein und haben sich damit seit Mai fast halbiert. Nach der am Dienstag erfolgten Ankündigung der überraschenden Suspendierung von Investment Director Tim Haywood wurde nun zusätzlich angekündigt, den Handel mit Anleihe-Fonds im Absolute-Return-Bereich auszusetzen. Sehr gut kommen die Zahlen von Andritz an. Gegen den schwachen Gesamtmarkt geht es für die Aktien um 4,4 Prozent nach oben. Den Kurssprung von 5,5 Prozent bei Metro führen Händler auf den offensichtlichen Turnaround im Russland-Geschäft zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1621 -0,34% 1,1645 1,1668 -3,3% EUR/JPY 129,57 -0,52% 129,94 130,54 -4,2% EUR/CHF 1,1549 -0,15% 1,1563 1,1582 -1,4% EUR/GBP 0,8862 -0,25% 0,8889 0,8893 -0,3% USD/JPY 111,49 -0,18% 111,58 111,86 -1,0% GBP/USD 1,3107 -0,14% 1,3101 1,3120 -3,0% Bitcoin BTC/USD 7.603,68 +1,0% 7.691,66 7.633,38 -44,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Maßnahme der USA, auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar nun erhöhte Strafzölle von 25 statt 10 Prozent zu prüfen, sorgte insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten für Ausverkaufsstimmung. Peking reagierte darauf wie gewohnt und stellte seinerseits Gegensanktionen in Aussicht. Die chinesische Notenbank senkte derweil im Zuge ihres täglichen Fixings den Mittelkurs der Landeswährung Yuan um ein halbes Prozent, was der stärksten Abwertung seit einer Woche entsprach. Ein billigerer Yuan verbessert die Exportchancen chinesischer Unternehmen. Beim Kospi in Seoul gingen die Gewinne von vier der vergangenen fünf Handelstage wieder verloren. Auch in Japan weitete sich das zunächst noch moderate Minus aus. Zusätzlich Gegenwind erhielt der Nikkei vom anziehenden Yen. Besser als der breite Markt hielten sich in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitierten erneut davon, dass die japanische Notenbank ihr langfristiges Renditeziel flexibler verfolgt und die Zehnjahresrendite nun unter 0,2 statt zuvor 0,1 Prozent halten will. Am Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite zwischenzeitlich auf den höchsten Wert seit Februar 2017. Unter den Einzelwerten rutschten Wynn Macau in Hongkong um fast 10 Prozent ab, nachdem die Mutter Wynn mit den Zweitquartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt hatte. MGM China büßten in diesem Sog 2,7 Prozent und Melco Entertainment 2,4 Prozent ein. In Tokio traf es Kobe Steel ähnlich hart, der Kurs verlor 9,6 Prozent. Furukawa Electric brachen um 10 Prozent ein. Bei beiden Unternehmen quittierte der Markt mit den scharfen Kursrückgängen enttäuschende Geschäftszahlen. Verkauft wurden auch Autoaktien, die am Vortag noch von guten Honda-Zahlen profitiert hatten. Honda, Toyota und Nissan verloren bis zu 2,9 Prozent. Sie litten durchweg unter deutlich gesunkenen US-Verkäufen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen an. Händler verweisen auf die Sitzung der US-Notenbank, die klare Hinweise für ein weiteres Straffen der Geldpolitik gegeben habe. "Zusammen mit dem Handelsstreit kein Umfeld für eine hohe Risikobereitschaft", sagt ein Händler. Die Renditen der zehnjährigen US-Bonds sind über 3 Prozent gestiegen, die Renditen der japanischen Langläufer notierten am Morgen auf dem höchsten Stand seit Februar 2017. Im Blick steht nun die Bank of England. Auch von ihr wird eine Zinserhöhung erwartet: Laut Deutsche Bank wäre das erst das zweite Mal seit fast 90 Jahren, dass die britischen Leitzinsen bei einem Wirtschaftswachstum unterhalb von 3,2 Prozent erhöht würden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW bekräftigt Ausblick, warnt aber vor schwierigerem Umfeld

BMW hat den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt, aber auch vor möglichen Auswirkungen eines sich weiter verschlechternden Umfeldes gewarnt. Die Prognose gelte nur, wenn sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht noch weiter verschlechterten, sagte CEO Harald Krüger während einer Telefonkonferenz. Mehr denn je denke der Konzern in verschiedenen Szenarien. "Wir beobachten die aktuelle handelspolitische Lage sehr aufmerksam", ergänzte Finanzvorstand Nicolas Peter.

Volkswagen bestätigt Ausblick für Kernmarke und will weiter sparen

