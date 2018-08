Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen von 270 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Strong Buy" belassen. Die britische Großbank habe im zweiten Quartal vor allem dank des soliden Investmentbanking positiv überrascht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe nun nicht mehr mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen, so dass jetzt der Weg frei sei für höhere Dividenden und Aktienrückkäufe./la/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2018-08-02/13:34

ISIN: GB0031348658