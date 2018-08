Berlin (ots) - Mit der Vorstellung des Jahresberichts blickt der NABU auf seine Verbandsarbeit 2017 und zieht Bilanz zu Mitgliederentwicklung, Finanzen und wichtigen Projekten. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit für eine erste umweltpolitische Bewertung der neuen Bundesregierung.



Reichen die Strategien, um das Insektensterben zu stoppen? Wie wirkt sich die EU-Agrarpolitik auf die Ziele des Naturschutzes aus? Wie steht es um die Klimapolitik und was bedeutet die globale Erderwärmung für die Ökosysteme? Was ist aus NABU-Sicht notwendig, um auf die Folgen der Klimakrise mit zunehmenden Wetterextremen wie Dürren, Stürmen oder Hochwasser zu reagieren? Welche Gegenmaßnahmen erfordern die Plastikflut und die Belastung der Ozeane durch Lärm und industrielle Nutzung? Diese und weitere Fragen möchten wir im Rahmen eines Pressefrühstücks beantworten, zu dem wir Sie herzlich einladen.



Termin: Mittwoch, 8. August 2018, 9 Uhr



Ort: NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlin



mit: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident



Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unter presse@NABU.de



Mit freundlichen Grüßen



Kathrin Klinkusch



NABU-Pressesprecherin



Kathrin.Klinkusch@NABU.de



Telefon +49 (0)30.28 49 84-1510



Mobil +49 (0)173.9306515



OTS: NABU newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6347 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6347.rss2



Pressekontakt: NABU-Pressestelle



Kathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper | Silvia Teich



Tel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588



Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de