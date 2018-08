(shareribs.com) Chicago 02.08.2018 - Die Sojabohnen sackten am Mittwoch in Chicago wieder ab. Das Wiederaufflammen des Handelsstreits zog die Preise nach unten. Auf der anderen Seite stand derweil Weizen Das Getreide kletterte auf das höchste Niveau seit drei Jahren. Dezember-Mais korrigierte um 1,8 Prozent auf 3,795 USC/Scheffel. Mais stand am Mittwoch unter dem Eindruck der Korrektur bei den Sojabohnen. ...

