Deutsche Regierung legt Veto bei chinesischer Übernahme ein DE30 durchbricht Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Siemens (SIE.DE) fällt, Gewinnerwartungen können nicht erfüllt werden

Nach einer gemischten Sitzung an der Wall Street haben wir einen starken Abverkauf chinesischer Aktien erlebt. Die erneute Zuspitzung des Handelskonflikts scheint die Aktien aus der gesamten Region zu belasten. Im Gegenzug haben wir gesehen, dass der japanische Nikkei (JAP225) um 1,03% und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,56% gesunken ist. In China wird der Hang Seng (CHNComp) 2,3% tiefer gehandelt. Europäische Investoren starteten am Donnerstag mit schlechter Stimmung. Die wichtigsten Aktienindizes aus Westeuropa eröffneten merklich niedriger, wobei die größten Rückgänge an den deutschen und italienischen Börsen zu verzeichnen waren. Nahrungsmittelunternehmen und Versicherer waren die einzigen Branchen, die am Donnerstag höher eröffneten. Auf der anderen Seite starteten Bergbauunternehmen und Autohersteller den heutigen Handel mit den größten bärischen Gaps. Die "Made in China 2025"-Politik zielt darauf ab, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu einem Führer des qualitativ hochwertigen Fertigungssektors zu machen. Chinesische Unternehmen expandieren im Technologiebereich oft durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...