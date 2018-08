Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach den Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Da der Chemiekonzern bereits vorläufig berichtet habe, seien die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal keine allzu große Überraschung mehr gewesen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Erwirtschaftung freier Mittel (Cash Conversion) vergleichsweise eher träge ausgefallen, was angesichts der im aktuellen Kurs eingepreisten Entwicklung problematisch sei./mf/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

