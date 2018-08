Die britische Notenbank erhöht den Leitzins und erreicht somit das höchste Zinsniveau seit 2009. Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, könnte eine weitere Straffung folgen.

Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik etwas gestrafft. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, steigt ihr Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Dies ist das höchste ...

