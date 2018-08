Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einem Sechs-Punkte-Plan den Strukturwandel in Kohleregionen vorantreiben.

"Wir müssen nicht nur für die mehr als 20.000 Menschen Perspektiven schaffen, die derzeit direkt in der Braunkohleindustrie in Deutschland Arbeit haben, sondern für die gesamten Regionen", schreibt Heil in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. "Wenn der Strukturwandel vor Ort gelingen soll, ist ein nationaler Kraftakt notwendig."

Bis Ende des Jahres soll eine Regierungskommission einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg festlegen. In den betroffenen Regionen herrscht Angst vor einer Deindustrialisierung.

Für einen gelingenden Wandel der Wirtschaft sind laut Heil sechs Maßnahmen nötig: "Die Infrastrukturen ...

