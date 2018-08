Die türkische Lira rauscht in die Tiefe, die Renditen der Staatsanleihen erreichen unerwartete Höhen. Experten glauben, dass sich die Lage noch weiter verschärft.

Die türkische Lira ist am Donnerstag auf ein Rekordtief abgesackt. Für einen Dollar musste man am Donnerstagmittag mehr als fünf Lira bezahlen. Damit hat die türkische Währung in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

Ähnlich ist der Kursverlust der Lira gegenüber dem Euro - ein Euro kostete 5,89 Lira. Ein neuer Rekordwert.

"Die Sanktionen der US-Regierung gegen zwei türkische Minister haben Ängste am Markt geschürt, dass noch weitere Maßnahmen und entsprechende Gegenmaßnahmen folgen könnten", schreiben die Devisen-Analysten der Commerzbank. Investoren mögen die politische Eskalation nicht.

Zudem werden am Freitag die türkischen Juli-Inflationsdaten veröffentlicht. Erwartet wird ein weiterer Anstieg, der nach der jüngsten Entscheidung der Notenbank, den Leitzins nicht anzuheben, sicherlich auch nichts Positives für die Lira bringt. "Wir rechnen mit weiterer Lira-Schwäche", lautet die Commerzbank-Prognose.

Auch am Bondmarkt crashten die Kurse, und die Renditen steigen dementsprechend deutlich. Anleger können mit türkischen Staatsanleihen bei Laufzeiten von zwei bis einschließlich fünf Jahren Renditen von mehr als 20 Prozent erzielen.

Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 86 Basispunkte auf ein Allzeithoch von 18,64 Prozent. Noch deutlicher war der Rendite-Anstieg bei den Fünfjährigen, die allein am heutigen Handelstag um 121 Basispunkte ...

