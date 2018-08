Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins erhöht und damit einen Meilenstein nach der Finanzkrise erreicht. Mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent liegt der Schlüsselzins jetzt über dem vor mehr als neun Jahren festgelegten Notstandsniveau. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss zur Zinserhöhung fiel einstimmig.

EZB teilt bei Dollar-Tender 100,4 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 100,4 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,42 (zuvor: 2,41) Prozent.

Altmaier besucht Türkei mit Wirtschaftsdelegation

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird noch in diesem Jahr die Türkei mit einer großen Wirtschaftsdelegation besuchen. Das bestätigte eine Sprecherin seines Ministeriums auf Nachfrage. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Nachdem die Beziehungen zwischen beiden Ländern zwischenzeitlich wegen Nazi-Vergleichen und der Inhaftierung deutscher Staatsbürger auf einen Tiefpunkt angelangt waren, hat sich das Verhältnis mittlerweile wieder etwas entspannt.

Türkische Aktien und Lira mit US-Sanktionen unter Druck

Türkische Aktien stehen am Donnerstag ebenso unter Druck wie die türkische Lira. Die Stimmung wird verdorben durch die Sanktionen, die die USA gegen zwei Minister des Landes verhängt haben, weil die Türkei den amerikanischen Pastor Andrew Brunson in Haft hält. Der türkische Leitindex BIST-100 verliert 2,1 Prozent, zusätzlich belastet von der schlechten Marktstimmung an den Börsen weltweit.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Juni +0,4% gg Vm, +3,6% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Juni PROG: +0,3% gg Vm, +3,5% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Juni +0,2% gg Vm, +1,6% gg Vj

