Die Aktie von ProSiebenSat.1 fällt heute deutlich in den Keller - der TV-Konzern hat im zweiten Quartal wegen des starken Euro und dem Verkauf einer Sparte weniger umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fünf Prozent auf 912 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...