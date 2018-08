Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Samstag, 4. August 2018, 20.15 Uhr Live



Es ist Kult, es ist laut, es ist dreckig - und es ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt: das "Wacken Open Air". Drei Tage lang feiern rund 75.000 Metal-Heads aus aller Welt auf dem Festival in der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. Am Samstag, 4. August 2018, ab 20.15 Uhr überträgt 3sat fast vier Stunden lang vom "Wacken Open Air 2018". Die Moderatoren Rainer Maria Jilg und Markus Kavka sind live vor Ort und präsentieren Festival-Impressionen und Konzertausschnitte, darunter die Highlights der Auftritte von Doro und Running Wild sowie Live-Eindrücke des Konzerts von Helloween.



Die Stimmung und der Charme dieser Veranstaltung rund um das kleine Dorf im Norden Deutschlands faszinieren nicht nur eingefleischte Metal-Fans: Das Publikum feiert neben der Musik vor allem den Kultcharakter der Veranstaltung, der weit über die Genregrenzen hinausgeht.



Das erste "Wacken Open Air" fand im Jahr 1990 statt, damals mit kaum 800 Besuchern. Bereits sechs Jahre später waren es 10.000. Mittlerweile ist das Festival jedes Jahr nach wenigen Stunden ausverkauft, denn auf das Lineup ist immer Verlass. Auch in diesem Jahr versammeln sich die ganz Großen des Heavy Metal auf den beiden Hauptbühnen des "Wacken Open Air".



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/wackenopenair



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121