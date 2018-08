In fünf Jahren hat Siemens-Chef Joe Kaeser Europas führenden Technologiekonzern so radikal umgebaut wie kein anderer Vorstandschef vor ihm. Kann das gut gehen?

Eines muss Joe Kaeser gleich am Anfang klarstellen: "Dies ist keine Fake News", versichert der Siemens-Chef vor Analysten und Journalisten in München, bevor er seine knapp 377.000 Mitarbeiter lobt: "They made Siemens great again."

Sicher, Kaeser hat die Lacher auf seiner Seite. Doch die Anleihe, die er bei US-Präsident Donald Trump nimmt, hat auch einen ernsten Hintergrund und ist darum kein Zufall. Dramatische politische Veränderungen wie die Wahl des umstrittenen Populisten zum Staatsoberhaupt der größten Volkswirtschaft der Welt und die damit einhergehenden globalen Unsicherheiten treiben Kaeser um. Sie treiben ihn aber auch an, darüber nachzudenken, wie Siemens auf solche Veränderungen reagieren muss.

Außerdem: Neue Arbeitswelten, die Digitalisierung, steigende Lebenserwartung, weltweite Migration - Kaeser spannt gerne den großen Bogen und leitet daraus seine Strategie für den Konzern ab. Und die lautet jetzt: Siemens muss zerlegt werden, und zwar in sechs Einzelunternehmen, drei operative und drei strategische Einheiten. Siemens muss schneller, muss dynamischer werden - Schnellboot statt Tanker, das ist Kaesers Mantra. Nach fünf Jahren seiner Regentschaft ist der mehr als 170 Jahre alte Traditionskonzern nicht mehr wiederzuerkennen.

In der Konzernzentrale am Münchner Wittelsbacher Platz wird sich künftig wohl nur noch eine Handvoll Mitarbeiter um ein paar zentrale Funktionen kümmern. Schon stellen sich manche in München die Frage, wie viele Arbeitsplätzte dem neuerlichen Konzernumbau zum Opfer fallen. Die hochprofitable Medizintechnik hat Kaeser im März an die Börse gebracht, das Geschäft mit erneuerbaren Energien in ein Joint Venture mit der spanischen Gamesa überführt. Die Zugsparte will der Siemens-Chef mit den entsprechenden Aktivitäten des französischen Konkurrenten Alstom verschmelzen. Die übrigen Divisionen werden zu den drei operativen Unternehmen Gas and Power, Smart Infrastructure und Digital Industries verschmolzen, jeweils angesiedelt in Houston, Zug und Nürnberg.

Es ist ein Kurs, der viele Fragen aufwirft, was auch die Investoren so sehen. Nach der Verkündung der neuen Konzernstruktur am Donnerstag ...

