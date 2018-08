NFP-Bericht könnte starken US-Arbeitsmarkt bestätigen (Freitag, 14:30 Uhr) Fed scheint Zinsen im September zu erhöhen EURUSD wartet auf Ausbruch aus Konsolidierung

Die Fed hat im August von Zinsänderungen abgesehen, aber eine optimistische Sicht auf die Wirtschaft scheint eine dritte Zinserhöhung beim nächsten Treffen im September nahe zu legen. Dies hat den EURUSD leicht nach unten gedrückt, das Paar notiert aber weiterhin in seinem Konsolidierungsbereich. Kann der NFP-Bericht einen lang ersehnten Impuls liefern? Der Bericht gehört zu den am häufigsten gehandelten Veröffentlichungen, da er eine breite Palette wichtiger Indikatoren enthält: Arbeitslosenquote, Beschäftigungsentwicklung und Lohnwachstum. Was ist von dem Bericht zu erwarten? Die Märkte konzentrieren sich typischerweise zuerst auf die Veränderung der Beschäftigungszahlen. Die letzten zwei Monate waren solide und die erste Hälfte des Jahres 2018 lag deutlich über dem Durchschnitt von 2011-2017 (202 Tsd. vs 175 Tsd). Darüber hinaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...