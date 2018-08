In einem schwachen Gesamtmarkt ist die Aktie von K+S noch einer der wenigen Titel, die an diesem Donnerstag Gewinne verzeichnen können. Dies könnte auch mit den guten Zahlen zusammenhängen, die der kanadische Wettbewerber Nutrien am Vorabend vorgelegt hat. Neben einem Umsatzanstieg von 11 Prozent auf 8,1 Mrd. Dollar gab das Unternehmen eine Steigerung des Gewinns um 5 Prozent auf 741 Mio. Dollar bekannt. Oben drauf gab es auch noch eine Prognoseanhebung. So geht Nutrien für das Gesamtjahr nunmehr ... (Alexander Hirschler)

