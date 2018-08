Die Brandkatastrophe in Griechenland ist ein Fall von Staatsversagen. Ohne bessere Institutionen wird sich das Land nicht nachhaltig erholen können.

Der Begriff Tragödie - hier ist das überstrapazierte Wort tatsächlich angebracht. Die Brandkatastrophe in Griechenland war nicht nur eine Tragödie, weil annähernd 100 Menschen ihr Leben lassen mussten. Sie war auch eine, weil sie der Welt vorgeführt hat, dass der griechische Staat weit davon entfernt ist, so zu funktionieren, wie das Institutionen in einem modernen Land tun sollten.

Noch hält die Debatte in Griechenland an, welche Fehler den Rettungskräften unterliefen, warum der Wetterdienst nicht die notwendigen Warnungen aussprach und welche Rolle die geduldete illegale Bebauung bei der Brandkatastrophe spielte. Klar aber ist: Der Staat ...

