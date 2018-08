Der historische Einbruch der Facebook-Aktie verschreckt Anleger. Doch das Netzwerk steht besser da denn je. Die Zukunft hat gerade erst begonnen.

Facebook hält nun also einen Negativrekord: Als erstes Unternehmen in der US-Börsengeschichte verlor der Konzern nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen mehr als 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung an nur einem Tag. Genauer gesagt: 119,4 Milliarden Dollar. Zum Verhängnis wurde Facebook, dass es nicht so recht weiß, wie sich das schärfere Datenschutzrecht in Europa im zweiten Halbjahr auf die künftigen Ergebnisse auswirken wird. Außerdem gibt es eine gewisse Müdigkeit der Facebook-Nutzer - das waren einfach zu viele schlechte Nachrichten auf einmal. Hinzu kommt die seit Monaten nicht abebbende Debatte um Datenlecks und Datenschutz. Beobachter sorgen sich, dass die großen Techwerte ihren Höhepunkt überschritten haben und der Handelskrieg ...

