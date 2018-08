Dresden (ots) - SOLARWATT, Premium-Anbieter für Photovoltaik-Systeme, führt seine Expansionsstrategie fort und weitet seinen Vertrieb in Nordeuropa aus. Dies umfasst die Märkte UK, Irland, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. In den letzten Monaten wurden in allen Ländern Kooperationen mit Vertriebspartnern gestartet. In Großbritannien ist SOLARWATT bereits mit einem wachsenden Team aktiv. In den skandinavischen Ländern wird künftig ebenfalls eigenes Vertriebspersonal zur Betreuung der Kooperationspartner vor Ort sein.



Neben den bewährten Glas-Glas-Modulen und dem EnergyManager wird in diesen Regionen auch der Batteriespeicher MyReserve verkauft. "Im Norden Europas steigt die Nachfrage nach effizienten Photovoltaik-Lösungen immer weiter an. Besonders in Skandinavien haben die Menschen ein sehr ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Schweden will beispielsweise bereits 2040 einhundert Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen - und das Land ist auf dem besten Weg, dieses Ziel auch einzuhalten", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. Auch die Elektromobilität sei laut Neuhaus in Nordeuropa bereits jetzt ein wichtiger Treiber, um verstärkt auf regenerative Energieträger zu setzen.



Handwerker-Zertifizierungen laufen bereits



Bereits seit dem vergangenen Jahr baut das Dresdner Unternehmen in den neuen Märkten ein umfangreiches Partner-Netzwerk auf und führt vor Ort Roadshows und Schulungen durch. Denn auch im Norden Europas gilt: Nur wer für die Installation der SOLARWATT-Produkte zertifiziert ist, darf diese auch verbauen und in Betrieb nehmen. Das Dresdner Unternehmen setzt bei der Expansion konsequent auf den Vertrieb kompletter Photovoltaik-Systeme. "Gerade weil in UK, Irland und Skandinavien die Sonne nicht so häufig scheint wie im Süden Europas, ist es hier besonders wichtig, dass alle Komponenten des PV-Systems perfekt aufeinander abgestimmt sind und effizient zusammenarbeiten. Dies ist eine zentrale Stärke von SOLARWATT. Wir sehen als Systemanbieter hier große Chancen, die wir mit einem starken Team auch nutzen wollen", so Neuhaus.



Über SOLARWATT:



Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist der führende deutsche Hersteller von Photovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern von Stromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT für Premiumqualität aus deutscher Herstellung. Internationale Global Player wie BMW i, Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler, der weltweit rund 350 Mitarbeiter beschäftigt.



Weitere Informationen: www.solarwatt.de



