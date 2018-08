Was für ein Volltreffer nach unserem letzten Update für unseren Goldexplorer-Favoriten aus Nevada. Coeur Mining (WKN: A0RNL2) kauft Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2)! Wir hatten es bereits vermutet.

Mit unserer Erwartung einer baldigen Übernahme konnten SD-Leser wieder einen Volltreffer landen und starke kurzfristige Gewinne einfahren. Vor vier Wochen titelten wir: "Was ist hier im Busch - Übernahme voraus"? SD-Leser kommen nun in den Genuss einer fetten Übernahmeprämie, die nun für einen Kursgewinn von mehr als +60% allein in den letzten sechs Wochen sorgt.

Die Attraktivität des Projektes…

Northern Empire entwickelt das Sterling Gold-Projekt in Nevada, das aus vier hochgradigen Lagerstätten mit einer gesamten abgeleiteten Goldressource von ca. 709.000 Unzen besteht, die durchschnittlich 2,23 g/t auf einem 143 km2 großen Landpaket aufweisen und sich ca. 185 km von Las Vegas entfernt im historischen Walker Lane Trend befinden.

…sorgte seit Monaten für Übernahmegerüchte

Mit den sensationellen Bohrergebnissen und der Bestätigung eines möglichen neuen Gold-Distrikts wurden die Geologen von Coeur Mining offenbar sehr hellhörig.

Denn Coeur Mining war ...

