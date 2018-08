London (www.anleihencheck.de) - Luke Bartholomew, Investment Strategist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Zinserhöhung der Bank of England:Das sei keine Überraschung. Die wirtschaftliche Lage habe der Bank of England gerade genug Anlass gegeben, um eine Zinsanhebung zu rechtfertigen. Aber niemand sollte sich zu sehr darauf freuen, dass die Entscheidung ein Zeichen für die Zukunft sei. Es sei kaum vorstellbar, dass die Bank of England in den nächsten Monaten weitere Zinserhöhungen folgen lassen werde, betrachte man die Risiken, die sich am Horizont abzeichnen würden. Das bedrohlichste Risiko sei dabei der Brexit. Die Bank of England gründe ihre Annahmen darauf, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union reibungslos verlaufen werde. Und dies sei momentan eine recht gewagte Annahme. Die zweite große Unsicherheit in Großbritannien sei die chronisch schwache Produktivität, die schlussendlich bestimmen werde, wie schnell die Wirtschaft wachsen könne ohne die Inflation anzuheizen. ...

