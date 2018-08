Das preisgekrönte Team hinter Sky Gamblers und Battle Radiation Island startet mit einem Survival-Game in der offenen Landschaft einer geheimnisvollen Insel erstmals auf Nintendo Switch durch



Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Atypical Games, der mit dem Apple Design Award ausgezeichnete Entwickler der visuell aufregenden Sky Gamblers-Reihe und von Radiation Island, gab heute bekannt, dass sein Videospiel Battle Supremacy, in dem Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg nachgespielt werden können, ab sofort auf Nintendo Switch erhältlich ist. Battle Supremacy gehört zu den am häufigsten mit dem höchsten Lob bedachten Hits des Studios und bietet Panzerschlachten auf einem riesigen Schlachtfeld. Erhältlich ist es im Nintendo eShop (https://www.nintendo.com/games/detail/radiation-island-switch) für 9,99 US-Dollar.



Schau Dir den aufregenden Kampf in Battle Supremacy in dem Vorschau-Trailer von Nintendo Switch an: https://youtu.be/ufeHRwnlxiU



Atypical Games wartet mit seinen gesammelten Erfahrungen beim Aufbau von wunderschönen offenen Spiel-Welten auf Mobilgeräten auf, um das herausragende Spielerlebnis auf Nintendo Switch völlig neu zu definieren. Mit seiner verbesserten Grafik, mit hochauflösenden Darstellungen und einer besseren Ausleuchtung mit dynamischen Schatten ist das Angebot auf Nintendo Switch der beste Weg, Battle Supremacy zu erleben.



Wichtige Funktionen



- Erlebe eine der epischen Kampagnen als Einzelspieler, die dich über verschiedene Kriegsschauplätze führen, und spiele die historisch korrekten Schlachten nach. - Weide Deine Augen an wunderbaren Landschaften und Wahrzeichen: weite, lebendige Wälder, ausladende reale Städte mit Tunneln und Brücken, welche von Panzern, Zügen und Kriegsschiffen überrannt werden. In den Gewässern gibt es sogar Fische. - Schalte historisch korrekte Panzer frei und kämpfe in epischen Kampagnen des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, Russland und den pazifischen Inseln. Führe deine Panzerbrigade in dutzenden Missionen zum Sieg. - Verbessere deine Fahrzeuge, erreiche höhere Ränge und kämpfe mit deiner Brigade in den intensivsten Online-Kämpfen aller Zeiten. - Kämpfe in epischen Multiplayer-Schlachten in Echtzeit mit unterschiedlichen Spielmodi und mit verschiedenen Landkarten.



"Battle Supremacy war einer der erfolgreichsten Titel - hoch gelobt und heiß geliebt. Es ist eines der Spiele, die wir am meisten mochten, und deshalb machte es auch Sinn, dass wir es nach so langer Zeit neu gestaltet haben", so Andrei Lopata, CEO von Atypical Games. "Wir haben unsere Spiele stets auf einem unglaublich hohen Niveau gehalten, und mit Nintendo Switch können wir sogar über unsere eigenen Ansprüche hinausgehen und gleichzeitig ein vollwertiges Erlebnis erschaffen, das Gamer auch unterwegs genießen können."



Battle Supremacy wurde bereits zuvor in einer Version für Mobilgeräte herausgegeben, die mit dem Editor's Choice eine Auszeichnung von Apple (https://itunes.apple.com/ro/app/battle-supremacy/id725222149) gewinnen konnte.



Um mehr über Battle Supremacy und Atypical Games zu erfahren, gehen Sie bitte auf:



- Offizielle Website: www.atypicalgames.com - Twitter: www.twitter.com/atypicalgames - Facebook: www.facebook.com/atypicalgames - Offizielle Website von Battle Supremacy: http://www.battlesupremacy.com/



Informationen zu Atypical Games Das in Kalifornien beheimatete Unternehmen Atypical Games wurde von einer Gruppe leidenschaftlicher Video-Game-Entwickler gegründet und hat für einen frischen Blick auf die Publikation von Spielen gesorgt. Der Schwerpunkt liegt wieder auf dem Spielererlebnis und den echten Stärken des Game-Designs. Und deshalb hat sich Atypical verpflichtet, dem Publikum hochwertige Spiele von exzellenter Qualität zu bieten. Atypical Games hat seine Devise "Der Spieler zuerst!" bei jedem seiner Titel, darunter der Franchise-Titel Sky Gamblers, Battle Supremacy, Radiation Island und Infinite Tanks, stets beherzigt. Offizielle Website (http://www.atypicalgames.com/) | Facebook (http://www.facebook.com/atypicalgames) | @AtypicalGames (http://www.twitter.com/atypicalgames)



