Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 100 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Münchener Autobauer habe Rückgänge in puncto Umsatz, Gewinn sowie Marge hinnehmen müssen und dennoch an seinen Zielen festgehalten, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern und angesichts der günstigen Bewertung der Aktien habe seine Kaufempfehlung weiter Bestand./la/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2018-08-02/15:15

ISIN: DE0005190003