Der Windanlagenhersteller Enercon im ostfriesischen Aurich reduziert Verträge mit Zulieferern und rechnet bundesweit bei diesen Unternehmen mit einem Abbau von 835 Stellen. Enercon richte sich stärker international aus, da die Onshore-Windindustrie am Heimatmarkt massiv unter Druck stehe, teilte Enercon mit. Betroffen seien Zulieferer in Emden (190 Mitarbeiter), Magdeburg (130), Westerstede (150), Haren (235) und Aurich (130), sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Die Aufbauzahlen seien stark rückläufig, die Aufträge gingen stark zurück, hieß es in der Mitteilung weiter. Enercon werde sich daher vom vierten Quartal 2018 konsequent auf internationale Märkte ausrichten. "Aufgrund der angespannten Marktsituation in Deutschland ist eine Auslastung unserer Zulieferer im nötigen Umfang nicht mehr möglich", begründete Geschäftsführer Simon-Hermann Wobben den Schritt.

Enercon hat nach weiteren Angaben außerhalb Deutschlands bereits mehr als 14 000 Windenergieanlagen installiert und sieht Länder wie Mexiko, Vietnam und Südafrika als neue Zielmärkte. Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig verwies auf Marktprognosen, nach denen sich die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in den kommenden 20 Jahren weltweit nahezu verdoppeln werde.

Die Gewerkschaft IG Metall zeigte sich überrascht und reagierte mit scharfer Kritik auf den Stellenabbau. Das sei ein harter Schlag für den Nordwesten, wo allein 700 Stellen wegfielen, sagte ein Sprecher in Emden. Die IG Metall Küste warnte Enercon vor einem Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten. Statt Entlassungen und Standortschließungen sei ein koordiniertes Vorgehen des Unternehmens mit Betriebsräten und Gewerkschaften nötig. Bezirksleiter Meinhard Geiken machte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mitverantwortlich, da dieser mit seiner Politik weitere Investitionen, Standorte und Arbeitsplätze in der Windenergiebranche gefährde.

Die Grünen im Bundestag sehen den Verlust von hunderten Arbeitsplätzen als dramatisches Ergebnis einer falschen Energiepolitik der Bundesregierung. Die Union müsse ihren Widerstand gegen im Koalitionsvertrag versprochene Zusatzausschreibungen für Wind- und Solarenergie aufgeben, forderte die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Julia Verlinden. Würden Atom- und Kohlekraftwerke früher abgeschaltet, verstopfe dieser Strom nicht länger die Netze, kritisierte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Niedersächsischen Landtag Anja Piel./woe/DP/tos

