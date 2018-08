Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Umsatz legt per Ende Juni um 5,1 Prozent auf 9,161 Milliarden Euro zu - Umsatzrendite erreicht 9,0 Prozent - Rekord-Auslieferungen: 652.700 Fahrzeuge; plus 11,6 Prozent - SUV-Modelloffensive: SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ als Wachstumstreiber



SKODA AUTO bleibt im ersten Halbjahr 2018 auf Erfolgskurs. Der Autohersteller steigert den Umsatz um 5,1 Prozent auf 9,161 Milliarden Euro und übertrifft damit erstmals in den ersten sechs Monaten eines Jahres die Marke von neun Milliarden Euro. Das Operative Ergebnis erreicht mit 821 Millionen Euro weiterhin ein hohes Niveau. Die Auslieferungen an Kunden legen von Januar bis Juni dieses Jahres um 11,6 Prozent auf den neuen Rekordwert von 652.700 Fahrzeugen zu.



Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO: "Das Ergebnis des ersten Halbjahres zeigt, dass wir uns mit der Strategie 2025 weiter auf dem richtigen Weg befinden. Die aktuelle Produktpalette kommt hervorragend bei unseren Kunden an. Mit dem neuen FABIA und dem KODIAQ RS setzen wir im zweiten Halbjahr unsere Modelloffensive fort. Die Umstellung unserer Fahrzeuge auf den neuen Prüfzyklus WLTP bleibt eine Herausforderung."



Die Umsatzerlöse von SKODA AUTO stiegen von Januar bis Juni 2018 um 5,1 Prozent auf 9,161 Milliarden Euro (erstes Halbjahr 2017: 8,720 Milliarden Euro). Im selben Zeitraum sank das Operative Ergebnis um 4,5 Prozent auf 821 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 860 Millionen Euro). Die Umsatzrendite erreichte 9,0 Prozent gegenüber 9,9 Prozent in den ersten sechs Monaten 2017. Der Netto Cash Flow summierte sich auf 980 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2017: 1.152 Millionen Euro).



"SKODA AUTO zeigt im ersten Halbjahr weiterhin stabile Profitabilität und Ertragssicherheit. Wichtige Faktoren hierfür sind unsere aktive Mixsteuerung im Rahmen der positiven Absatzvolumenentwicklung und unser konsequentes Kostenmanagement," sagt SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann und fügt hinzu: "Verschärfte Abgas- und CO2-Regularien erhöhen die Anforderungen an die gesamte Automobilbranche. Notwendige Aufwendungen für entsprechende Zukunftstechnologien und neue Produkte schlagen sich zunehmend im Ergebnis nieder, wie auch negative Wechselkurseffekte und gestiegene Personalkosten infolge des im April in Kraft getretenen neuen Tarifabschlusses."



SKODA AUTO treibt seine ehrgeizige Zukunftsstrategie 2025 weiter voran. Bis Ende 2020 stellt der tschechische Automobilhersteller 19 neue Fahrzeugmodelle vor und investiert in zukunftsweisende Technologien wie die Elektromobilität und digitale Dienstleistungen. Hinzu kommt die Expansion in aufstrebende Märkte wie Indien, wo SKODA federführend die Markt- und Modelloffensive der Volkswagen Gruppe übernimmt.



SKODA AUTO Group - Kennzahlen im ersten Halbjahr 2018/2017*



Einheiten 2018 2017 Änderungen in % Auslieferungen an Kunden Fzg. 652.700 585.000 +11,6 Auslieferungen an Kunden ohne China Fzg. 487.200 451.000 +8,0 Produktion** Fzg. 486.200 464.900 +4,6 Absatz*** Fzg. 510.700 500.500 +2,0



Umsatz Mio. EUR 9.161 8.720 +5,1 Operatives Ergebnis Mio. EUR 821 860 -4,5 Umsatzrendite (Return on Sales) Prozent 9,0 9,9 -



Netto Cash Flow Mio. EUR 980 1.159 -15,4



* Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.



** umfasst Produktion der Marke SKODA, ohne Produktionen in China, Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohne Teil/Komplettbausätze



*** umfasst Absatz der Marke SKODA an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christof Birringer Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: +49 6150 133 120 E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de