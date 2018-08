Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Globalegrow verfolgt in seiner Gruppe seit über einem Jahr eine Strategie der Lokalisierung. Um diese voll umsetzen und sein Exportgeschäft optimieren zu können, stellt Globalegrow immer mehr internationale Talente ein. Die neuesten Statistiken belegen einen Zuwachs von 43 Prozent an ausländischen Mitarbeitern in der Zentrale und in Firmen im Ausland über die letzten zwei Jahre.



"Man kann in kulturellen Gegensätzen immer auch Chancen sehen."



Miguel, ein 30-jähriger spanischer Mitarbeiter im Marketing-Team von Globalegrow, arbeitet seit über drei Jahren in China. Er kann sich nur schwer erinnern, warum er sich anfangs für China entschieden hat. Dank der "Belt and Road"-Initiative, wie er erklärt, floriert der Handel zwischen Spanien und China.



Das Arbeiten in China war für ihn nicht einfach. Die spanische Mentalität und Lebensweise waren Hindernisse, die ihn davon abhielten, sich an die neue chinesische Umgebung zu gewöhnen. "Man kann in kulturellen Gegensätzen aber immer auch Chancen sehen, und Menschen wie ich können dann sehr gut ihren Weg gehen. Ich kann chinesischen Unternehmen in Spanien als Vor-Ort-Experte helfen", erklärt er. "Es ist immer von Vorteil, wenn es unterschiedliche Meinungen, Werte und Kulturen gibt, durch die wir voneinander profitieren können."



"Zufriedene Kunden sind die beste Vermarktungsstrategie."



Als Verantwortlicher für das SNS-Marketing ist Miguel ständig mit Anfragen und verschiedensten Problemstellungen von Kunden konfrontiert. Seine Strategien, um Stress zu bewältigen und dabei stets professionell zu bleiben, sind ein ruhiges Temperament und Geduld. Jahrelange Übung hilft ihm hier, das Vertrauen in die Marke auszubauen.



"Schnelle Antworten und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für zufriedene Kunden, und zufriedene Kunden sind die beste Vermarktungsstrategie", sagt er. Es ist essenziell wichtig, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Einsatz und Ehrlichkeit, ohne Unterlass, haben sich sicherlich ausgezahlt.



Miguel hat schon tausenden Kunden geholfen, Probleme mit Online-Käufen zu lösen. "Ich betreue die ganze Gemeinschaft und gebe Anderen dabei nur 'organische Informationen' weiter," wie er sagt. Von seiner derzeitigen Aufgabe ist er begeistert. Und wenn er von seinen Kunden gelobt wird, ist ihm das eine besondere Genugtuung.



"Was China auch so besonders macht, ist, wie schnell sich hier alles entwickelt."



Während seiner Jahre in China hat Miguel sicher ab und an auch Heimweh gehabt, und er plant fest, früher oder später in seine Heimatstadt zurückzukehren. Jetzt, in seinen besten Jahren, glaubt er jedoch, dass es besser ist, sich nicht zu bequem einzurichten. "Nach China zu kommen war eine große Herausforderung in meinem Leben, doch ich mag Herausforderungen. Ich habe in verschiedenen Bereichen viele berufliche Erfahrungen gesammelt. Und das motiviert mich, weiterzumachen und neue Methoden auszuprobieren und jeden Tag neue Dinge zu lernen", sagt er. "Was China auch so besonders macht, ist, wie schnell sich hier alles entwickelt. Wenn man heute eine Produktidee hat, ist es möglich, in nur wenigen Wochen einen Prototyp oder eine komplette Produktion dafür zu bekommen."



Miguel hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Kollegen. Wann immer sie zusammen eine Lösung finden müssen, gelingt ihnen das in effizienter Teamarbeit.



Globalegrows Lokalisierungsstrategie öffnet sich künftig noch weiter - wird unterschiedliche Werte im Hinblick auf das E-Commerce-Geschäft und das interne Management einbeziehen. Die Zahl der ausländischen Mitarbeiter wächst weiter; und schon bald werden für diese Gruppe auch unterstützendere Grundsätze und eine günstigere Absicherung erwartet.



Informationen zu Globalegrow



Globalegrow, gegründet 2007 und u. a. Eigentümer der weltweit aktiven E-Commerce-Marke "ZAFUL" und der E-Commerce-Plattform "GearBest", setzt sich in einem neuen Einzelhandels-Ökosystem grenzüberschreitenden elektronischen Handels für das Maximieren weltweiter Vorteile ein. 2014 war Globalegrow an der Börse Shenzhen gelistet und konnte nach der Fusion mit Shanxi Baiyuan Trousers Co., Ltd (auch bekannt unter dem Namen "Global Top", SZ002640) einen Börsengang im Volumen mehrerer Milliarden US-Dollar abschließen - im Ergebnis die erste grenzüberschreitende E-Commerce-A-Share-Aktie in China.



Website: www.globalegrow.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/725582/Logo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/725581/Globalegrow_diverse.jpg



OTS: Globalegrow newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121276 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121276.rss2



Pressekontakt: Vanessa Liu + 86-18576603272 pr@globalegrow.com