Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Bank habe die Erwartungen beim Vorsteuerergebnis übertroffen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das an Bereichen wie Kapitalzuwächsen und Risikokosten gelegen, die sich schwer vorhersagen ließen. Der Experte hob das lediglich seine Schätzungen für das laufende Jahr an, beließ sie für 2019 und 2020 aber unverändert./mis/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0146 2018-08-02/15:43

ISIN: FR0000131104