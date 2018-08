Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Metro-Aktien nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Der Handelskonzern habe in seinem dritten Geschäftsquartal bei den Gewinnkennziffern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Spirale bei der Profitabilität im Cash & Carry-Segment sei im Vorquartalsvergleich endlich zu einem Ende gekommen./tih/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0147 2018-08-02/15:45

ISIN: DE000BFB0019