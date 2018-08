Hier geht's zum Video

Die Sorgen bezüglich des Handelskrieges zwischen den USA und China sind zurück am Markt. Deshalb ging es gestern für den Dow Jones 0,3 Prozent nach unten. Die Techwerte konnten ihre Erholung allerdings fortsetzen. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.