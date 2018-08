Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Die Einführung des neuen Prüfverfahrens für Abgas- und Verbrauchswerte (WLTP) dürfte zwar im zweiten Halbjahr zu höheren Schwankungen in der Profitabilität führen und die Fixkostendeckung erschweren, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte es dem Wolfsburger Autobauer weiterhin gelingen, Gewinn in Liquidität umzuwandeln./la/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039