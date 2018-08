Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hochtief nach Zahlen zum zweiten Quartal von 145 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Baukonzern habe eine insgesamt sehr solide Entwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Prozess der Abertis-Übernahme befinde sich auf einem guten Weg und dürfte in den kommenden Wochen kursbestimmend bleiben./edh/gl Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2018-08-02/15:53

ISIN: DE0006070006