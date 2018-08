Die Zahid-Gruppe aus Saudi-Arabien hat einen nicht genannten Betrag in das deutsche Photovoltaik-Unternehmen investiert. Ein Hauptfokus von Greencells werden künftig Hybridsysteme in der Asien-Pazifik-Region und Afrika sein. Ein Update zum 1,2 Gigawatt-Sweihan-Projekts in Abu Dhabi wurde ebenfalls gegeben.Im Zuge einer Kapitalerhöhung hat OMAS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Zahid Group mit Sitz in Saudi-Arabien, eine 50-prozentige Beteiligung an Greencells erworben. "Greencells und Zahid werden zusammen nun die gesamte Downstream-Wertschöpfungskette abdecken - von der Entwicklung ...

