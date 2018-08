Die Anleger von Tesla haben sich am Donnerstag vom Optimismus des Konzernchefs Elon Musk anstecken lassen und die Aktien des Elektroauto-Herstellers in die Höhe getrieben.

Die schwierige Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 solle endlich richtig Fahrt aufnehmen und Gewinne abwerfen, so Musk. Tesla stehe kurz davor, "nachhaltig profitabel" zu werden, bekräftigte der Konzernlenker und Tech-Milliardär.

Die Tesla-Papiere schossen daraufhin an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq um mehr als 10 Prozent nach oben auf 332,07 US-Dollar. Damit machten sie einen Großteil ihrer seit Anfang Juli angefallenen Verluste wieder wett.

Die von Musk in Aussicht gestellte Profitabilität bereits ab dem dritten Quartal sei trotz der ansteigenden Produktions- und Absatzzahlen des wichtigen Kompaktwagens Model 3 zwar ambitioniert, jedoch erreichbar, schrieb DZ-Bank-Analyst Matthas Volkert in einer aktuellen Studie. Die Zahlen von Tesla für das zweite jahresviertel seien trotz eines negativen Ergebnisses pro Aktie weniger "schlimm" als erwartet. Volkert hob seinen fairen Wert für das Papier von 190 aurf 210 Dollar an, blieb allerdings bei seinem Anlagevotum "Verkaufen"./ajx/he

