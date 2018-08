Der Wiener Konzern profitiert vor allem von den niedrigen Kosten für Suche und Förderung von Öl und Gas, während der Raffinerie-Bereich schwächelt.

Höhere Ölpreise und gestiegenen Produktionsmengen in Russland haben dem Wiener Öl- und Gaskonzern OMV Zuwächse bei Umsatz und operativen Ergebnis gebracht. Die Gewinne sprudelten aber nicht so stark wie von Analysten erwartet. Die OMV-Aktie verlor am Donnerstag rund ein Prozent auf 47,6 Euro.

Während das Geschäft mit der Suche und Förderung von Öl und Gas - unterstützt vom gestiegen Ölpreis und niedrigeren Produktionskosten - zulegte, schnitt der Raffinerie-Bereich schlechter ab. Das Unternehmen begründete dies mit einem schwächeren Marktumfeld sowie der Wartung einer Raffinerie, die das Ergebnis der rumänischen Tochter Petrol Ofisi drückte.

Der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn (CCS Ebit) stieg auf 726 Millionen Euro von 662 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu.

Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn (CCS Überschuss) aufgrund höherer Steuern, negativer Währungseffekte sowie negativer Effekte aus der ...

