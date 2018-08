Wien (www.fondscheck.de) - Passive Ansätze konnten im Juni in den Assetklassen "Globale Schwellenländer Aktien", "EUR Staatsanleihen" sowie "Globale Schwellenländer Anleihen" den größten relativen Marktanteilsgewinn verzeichnen: Im monatlichen Intervall analysiert e-fundresearch.com im Rahmen des "Aktiv vs. Passiv Radars", welche Fondskategorien von europäischen Fondsinvestoren in welchem Ausmaß passiv beziehungsweise aktiv umgesetzt werden, so die Experten von "e-fundresearch.com". ...

