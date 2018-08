Anzahl russischer Mining-Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um 15% Amerikanische Depotbank Northern Trust hilft Hedgefonds beim Einstieg in den Krypto-Markt Ethereum (ETHEREUM in der xStation 5) nach zweiwöchigem Abverkauf unter 410 USD

Kürzlich konnten auf dem Kryptowährungsmarkt Anzeichen für einen nachlassenden Abwärtsdruck erkannt werden. In den letzten 24 Stunden hat die Mehrheit der Kryptowährungen nämlich keine bemerkenswerten Bewegungen hervorgebracht. Bitcoin testet die obere Grenze des vorherigen Konsolidierungsbereichs, während Ethereum nahe dem Tief des Vormonats gehandelt wird. Die Kapitalisierung des Kryptowährungsmarktes liegt etwas über 270 Mrd. USD, während die Kapitalisierung von Altcoins (andere Coins als Bitcoin) oberhalb der 140 Mrd. USD-Marke liegt. Heutige Hauptthemen umfassen die immer noch wachsende Popularität des Minings in Russland sowie eine amerikanische Depotbank, die Hedge-Fonds dabei unterstützt, in den Kryptowährungsmarkt einzusteigen. ...

