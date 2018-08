Zug - Es ist weniger als ein Jahr her, dass das in den USA und Grossbritannien ansässige Startup-Unternehmen Adjoint am Kickstart Accelerator-Programm teilgenommen hat. In den letzten Monaten hat sich für das FinTech-Unternehmen viel getan - und jetzt eröffnet Adjoint sein erstes Schweizer Büro.

Im Jahr 2017 wurde Adjoint für die Teilnahme am Kickstart Accelerator in Zürich ausgewählt. Während des Programms konnte das Startup mit starken multinationalen Organisationen zusammenarbeiten und wertvolle Partnerschaften auf dem Schweizer Markt aufbauen. In den folgenden Monaten nach dem Programm wurde intensiv an der Weiterentwicklung ...

