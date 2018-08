Ottakringer-HV 3. Den Nachhaltigkeitsbericht in Papierform habe ich nicht bekommen, aber im Internet kann man ihn nachlesen, und Ottakringer tut hier wirklich sehr viel, ich empfehle, einen Blick in diesen Bericht zu werfen: https://www.ottakringerkonzern.com/images/pdfs/investoren/finanzberichte/2017/NHB2017_WEB.pdf . Ich kann zum gestrigen Beitrag nach der groben Schätzung präzisieren: Es handelt sich nicht um "Abfall", sondern um "Verkaufsmenge" (ich denke, nach Litern gerechnet, nicht nach Stück), davon entfallen 2,6% auf Fass, 68,5% auf EW-PET, 10,6% auf Dose, 9,5% auf MW-Glasflasche, 2,1% auf EW-Glasflasche, 6,7% auf MW-PET, ergibt in Summe 100%. Staller, der erste Redner in der Generaldebatte, nannte es ein Privileg, bei dieser Gesellschaft Aktionär zu sein....

