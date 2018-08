Der Sportwettenanbieter bwin wird neben der Hauptpartnerschaft für die 3. Liga mit dem DFB und der Champion Partnerschaft mit Borussia Dortmund ab der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Exklusiver Sportwettenpartner des FC St. Pauli, des 1. FC Union Berlin und der SG Dynamo Dresden. Die entsprechenden Verträge wurden zunächst für die kommenden drei Bundesliga-Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2020/2021 geschlossen. Damit ist bwin als einziger Sportwettenanbieter in allen deutschen Profifußball-Ligen vertreten.Als Exklusivpartner im Bereich Sportwetten wird bwin großflächig auf den LED-Banden der Partner und bei jedem Tor mit CamCarpets vertreten sein. Zudem umfasst die Partnerschaft eine Integration in allen Online- und Social Media Kanäle...

