Das Unternehmen will alle außereuropäischen Aktivitäten verkaufen und von den Vorteilen des europäischen Marktes profitieren, so Firmenchef Smalla.

Der Online-Möbelhändler Westwing will sich künftig auf Europa konzentrieren. Hier profitiere man am stärksten von Synergien wie dem Lieferanten-Netz und den sieben Logistikzentren, sagte Firmenchef und Mitgründer Stefan Smalla am Donnerstag im Gespräch mit Reuters. Deswegen stünden die Aktivitäten in Brasilien, ...

